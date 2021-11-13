محافظ أسوان: إصابة 503 مواطنين بلدغ عقارب في موجة الطقس السيىء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، جهود احتواء تداعيات الأمطار والثلوج التي تساقطت أمس على عدد من مراكز ومدن المحافظة، وتسببت في سقوط وفيات ومصابين.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال سيارات الشفط والكسح بإجمالي 12 سيارة، مع فتح أغطية البالوعات لسحب المياه المتراكمة من الشوارع، بجانب رفع الأشجار وأعمدة الإنارة لتسهيل الحركة المرورية.

واطمأن اللواء أشرف عطية على انتظام عمل الأقسام الطبية بمستشفى وعيادات التأمين الصحي، وخاصة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين والطوارئ وبنك الدم والأشعة المقطعية، مع توافر أمصال العقارب والثعابين والأكسجين المسال ومياه الشرب والكهرباء في ظل تشغيل مولدات الاحتياطى "الديزل" بجميع المستشفيات ومحطات رفع الصرف الصحي، وتفقد محطة رافع العقاد لمتابعة تشغيلها بكامل طاقتها.

موضحا أنه جرى إعادة تشغيل التيار الكهربائي ومحطات مياه الشرب تدريجيا والتي جرى إيقافها أثناء موجة الطقس السيء للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أي أضرار .

وأكد محافظ أسوان على أهمية المشروع التدريبى صقر " 91 " والذى كان بروفة حية للتدخل السريع مع تداعيات هذه الأزمة الطارئة وهو الذى يتوازى مع الدور المجتمعى للقوات المسلحة في دعم الجهود الحالية.

لافتا إلى أنه جارى حصر جميع الخسائر سواء من الانهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمبانى، بجانب الإصابات والتي جاءت معظمها من لدغات العقارب بحوالي 503 مواطن حتى الآن.

فيما جارى إعداد تقرير عن حالة المدارس والكليات بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإتخاذ القرار المناسب حيالها .