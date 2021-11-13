قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن 3 مناطق غرب المحافظة، بدء من الساعة الثامنة مساًء غد الأحد، بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق "الدخيلة القبلية، الدخيلة الجبل، الدخيلة البحرية"، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الطارئة على خط 12 بوصة بمنطقة الدخيلة بجوار المدافن، وسوف تعود المياه فور انتهاء الصيانة.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

يذكر أنه كان مقررًا قطع المياه عن المناطق الثلاث المشار إليها أمس، إلا أن الشركة أرجأت عملية الصيانة للغد.