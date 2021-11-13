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جثة على الطريق.. أتوبيس نقل عام يطيح بدراجة نارية و 3 عربات بالقليوبية- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 أخرين في حادث أتوبيس نقل عام بدراجة نارية و 3 عربات، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بأتوبيس نقل عام و 3 عربات أخرى على طريق "القاهرة- اسكندرية" الزراعي بنطاق مدينة قها.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وجرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي مرة أخرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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