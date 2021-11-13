وكالة الأدوية الأوروبيّة توافق على علاجَيْن لـ"كوفيد-19" بالأجسام المضادّة

اسماعيل عبد الحي - أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر أمس الخميس، لإستخدام علاجين لـ"كوفيد-19" قائمين على الأجسام المضادة سيساعدان في منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء.

ووافقت الوكالة على عقار "رونابريف" الذي طورته شركة "روش" السويسرية العملاقة بالإشتراك مع شركة "ريجينيرون" الأمريكية، وآخر يدعى "ريغكيرونا" طورته "سيلتريون" الكورية الجنوبية.

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس إن الموافقة على العقارين كانت "خطوة مهمة" ضد الفيروس، في ظل إعتماد التكتل حاليا على أربعة لقاحات.

وأضافت في بيان "مع إرتفاع إصابات كوفيد-19 في جميع الدول الأعضاء تقريبا، من المطمئن رؤية العديد من العلاجات الواعدة قيد التطوير كجزء من استراتيجيتنا العلاجية".

والأجسام المضادة الأحادية النسيلة المنتجة في المختبر عبارة عن بروتينات على شكل Y ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس، ما يمنع العامل الممرض من غزو الخلايا البشرية.

وتعمل اللقاحات على تدريب أجهزة المناعة على إنتاج مثل هذه الأجسام المضادة أيضا، لكن بعض الأشخاص، بمن فيهم كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة، لا يستجيبون جيدا للقاحات، وتستفيد هذه الفئات أكثر من "التطعيم السلبي"، حيث يتم توصيل الأجسام المضادة مباشرة.

المصدر: "أ ف ب"