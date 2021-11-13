ألمانيا تشهد تدهورًا في الوضع الوبائي

اسماعيل عبد الحي - دقّ ناقوس الخطر في ألمانيا التي كانت تعتبر نموذجا رئيسيا لمجابهة الوباء، حيث قفزت حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" إلى 50 ألف حالة يوميا، وسط مخاوف من تفاقم الوفيات ذات الصلة بالفيروس.

وتقع ألمانيا حاليا في خضم الموجة الرابعة من الوباء، حيث ينتشر متغير "دلتا" شديد العدوى تزامنا مع إنخفاض درجات الحرارة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".

وقالت وكالة "رويترز"، إن الخميس يمثل اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد مستوى قياسيا من الإصابات اليومية بمرض فيروس كورونا، حيث وصل عدد الحالات الجديدة إلى 50196 حالة.

وأظهرت بيانات هيئة الصحة العامة في البلاد، معهد روبرت كوخ، أن العدد الإجمالي للحالات في ألمانيا بلغ حتى اليوم، 4.89 مليون حالة وعدد الوفيات يبلغ 97198.

تثير هذه البيانات قلق المسؤولين وخبراء الصحة العامة في ألمانيا.

ودعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل لعقد اجتماع عاجل مع رؤساء وزراء الولايات لمناقشة إستجابة البلاد للأزمة، وقال المتحدث بإسمها الأربعاء، إن الفيروس "ينتشر بشكل كبير" وإن هناك حاجة إلى "استجابة سريعة وموحدة".

سبوتنيك