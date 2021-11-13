تدمير 8 اوكار تابعة لتظيم "داعش"

اسماعيل عبد الحي - تمكن الطيران الحربي العراقي، اليوم الجمعة، من تدمير 8 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة سلسة جبال حمرين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في تغريدة على تويتر": "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات (L159) 8 ضربات في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، أسفرت عن تدمير 8 أوكار للإرهابيين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا عن نتائج هذه الضربات".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.