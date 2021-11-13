الحكم بـ11 سنة سجنًا ضدّ صحفي أمريكي ... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - أعلنت صحيفة "فرونتير ميانمار" اليوم الجمعة، أن حكما بالسجن 11 عاما صدر بحق الصحافي الأمريكي، داني فينستر المحتجز منذ ماي الماضي من قبل المجلس العسكري في بورما.

وقالت الصحيفة إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار اليوم بالحكم على رئيس تحريرها داني فينستر بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 11 عاما لثلاث تهم" هي التحريض على المعارضة وتشكيل جمعيات غير قانونية وإنتهاك قانون الهجرة.

وفي قضية منفصلة، وجهت إلى الصحافي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

المصدر: أ ف ب