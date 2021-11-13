“طالبان” تعتقل 3 أشخاص مشتبه بهم في تفجير مسجد في ننغرهار

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 10 دقائق

قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن عدد المعتقلين المشتبه بهم على خلفية تفجير مسجد في ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان، أمس الجمعة، ارتفع إلى ثلاثة أشخاص.

وكتب مجاهد على تويتر: “تم اعتقال ثلاثة متهمين في انفجار أمس في مسجد بحي تارلي بمنطقة سبينجار في ولاية ننغرهار”.

وفي وقت سابق وردت أنباء عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام أمس الجمعة بوقوع انفجار استهدف مسجدا، في ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.