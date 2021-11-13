شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 2 مليون ماليزي من فئة المراهقين بجرعتي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت ماليزيا، أن 79.3% من إجمالي سكان ماليزيا من فئة المراهقين أو ما يعادل 2 مليون و495 ألفا و444 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حتى أمس الجمعة.

وأفاد موقع "كوفيد ناو" الإلكتروني في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم السبت، أن 22 مليونا و854 ألفا و725 شخصا من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، في حين أكمل 22 مليونا و278 ألفا و477 شخصا من الفئة المعنية التطعيم.

وبالنسبة لعدد اللقاحات، تم إعطاء 114 ألفا و704 جرعات من اللقاحات أمس الجمعة؛ ليصل العدد التراكمي للقاحات التي تم إعطاؤها منذ إطلاق برنامج التطعيم الوطني إلى 51 مليونا و77 ألفا و813 جرعة.