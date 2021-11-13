مجدداً.. كورونا تفتك ببلاد 'السبوتنغ' بأكثر من 2200 حالة وفاة

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، عن رصدها 39256 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 40123 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4185 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3273 حالة) ومقاطعة موسكو (2891) ومقاطعة سامارا (1790).



وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1241 حالة وفاة (ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة)، مقابل 1235 وفاة أمس.

وتماثل 33802 مريضان منذ أمس في البلاد للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و31851 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 254167 حالة وفاة، وسبعة ملايين و754764 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 216.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 666 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.



وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49%.