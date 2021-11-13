فتح طريق حيوي مغلق منذ سنوات في بغداد (صور)

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أهالي المنطقة قدموا شكرهم لقائد عمليات بغداد وفرقة ١٧ والقوة الماسكة اللواء الرئاسي الثاني وبلدية الدورة لفتح شارع حيوي مغلق منذ 6 سنوات".

وأضاف، إن "الطريق الحيوي يقع مجاور كلية دجلة في منطقة الدورة شارع المصافي".

