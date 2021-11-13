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انت الان تتابع خبر فتح طريق حيوي مغلق منذ سنوات في بغداد (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بفتح طريق حيوي مغلق منذ 6 سنوات في منطقة الدورة ببغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "أهالي المنطقة قدموا شكرهم لقائد عمليات بغداد وفرقة ١٧ والقوة الماسكة اللواء الرئاسي الثاني وبلدية الدورة لفتح شارع حيوي مغلق منذ 6 سنوات".
وأضاف، إن "الطريق الحيوي يقع مجاور كلية دجلة في منطقة الدورة شارع المصافي".
وأضاف، إن "الطريق الحيوي يقع مجاور كلية دجلة في منطقة الدورة شارع المصافي".