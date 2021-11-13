شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا..تظاهرات عقب إعلان فرض الإغلاق الجزئي لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت شوارع مدينة (لاهاي) الهولندية تظاهر مئات الأشخاص عقب إعلان رئيس الوزراء بالوكالة مارك روته فرض إغلاق جزئي في البلاد لمدة 3 أسابيع؛ بسبب تواصل ارتفاع الإصابات بعدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية في نشرتها الانجليزية اليوم السبت، أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين نظموا اعتصاما بالقرب من البرلمان الهولندي.

يشار إلى أن السلطات الصحية الهولندية سجلت 16 ألفا و364 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الفترة ما بين يومي الخميس والجمعة الماضيين، وهي حصيلة الإصابات الأعلى التي يتم تسجيلها منذ بداية تفشي الجائحة.

وبموجب الإغلاق الذي سيبدأ ليل السبت، ستغلق المطاعم والحانات والمحلات الأساسية أبوابها في الساعة الثامنة مساء، فيما سيتعين على المحلات غير الأساسية الإغلاق في السادسة مساء، كما سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي الإلزامي مجددا، وحث المواطنين على العمل من المنازل قدر الإمكان.

كما أكدت الحكومة الهولندية أنها تعمل على إعداد تشريع جديد يمنع غير المحصنين ضد فيروس "كورونا" من دخول المطاعم والحانات والمحلات التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن هولندا هي أول دولة في غرب أوروبا تقوم بفرض إغلاق جديد بسبب جائحة "كورونا".