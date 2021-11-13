شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي: المناورات الأمريكية في البحر الأسود تمثل "تحدياً خطيراً" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن المناورات الأمريكية غير المجدولة في البحر الأسود تمثل "تحدياً خطيراً" لبلاده.

وأشار إلى أن "استخدام حلف شمال الأطلسي (الناتو) للطائرات المتطورة في البحر الأسود، يمثل تحدياً خطيراً لروسيا،"، وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

وقال إن تصريحات رئيس بيلاروسيا بشأن قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا "فردية"، لافتاً إلى أنه "لم يتم استشارته فيها".