الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إريتريا

واشنطن: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها واشنطن لإنهاء النزاع في إقليم تيغراي.

وقبل جولة أفريقية تبدأ الأسبوع المقبل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إجراء محادثات جديدة بين أديس أبابا والمتمردين.

وحذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع “سيؤدي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة”.

وأشار إلى أن “الخيار الآخر هو وقف كل الأعمال العسكرية الجارية، والجلوس إلى الطاولة للتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار، يتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق حيث يحتاج إليها السكان”.

ودانت الإدارة الأميركية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحليف السابق الحائز جائزة نوبل للسلام، على حد سواء بسبب دورهما في هذا النزاع الذي أودى بحياة الآلاف منذ عام، وجعل مئات آلاف السكان يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة، حسب الأمم المتحدة.

وفي أوائل نوفمبر الحالي، خلص تحقيق أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها جميع الأطراف في إثيوبيا.

وفي الأيام الأخيرة، كثف دبلوماسيون أجانب جهودهم لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إثيوبيا.

وقام الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، والمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان، بزيارة لإثيوبيا هذا الأسبوع.

ووضعت أديس أبابا، الخميس، شروطا لإجراء محادثات مع جبهة تحرير شعب تيغراي، التي سجلت انتصارات كبيرة على الأرض في الأسابيع الأخيرة، ولم تستبعد السير إلى العاصمة.

ومن بين هذه الشروط وقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين من أمهرة وعفر والاعتراف بشرعية الحكومة المركزية.

في المقابل، طالبت جبهة تحرير شعب تيغراي بدخول مساعدات إنسانية إلى إقليم تيغراي بعدما توقف ذلك في 18 أكتوبر الماضي، بينما تنتظر 364 شاحنة موافقة حسب الأمم المتحدة.

من جهته، دان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المتحدر من تيغراي، الجمعة، “الحصار المنهجي” لهذه المنطقة، الذي يمنع إرسال الغذاء والدواء إلى أهلها.

وقال في جنيف “الناس يموتون بسبب نقص المؤن”.

والسلطات الإثيوبية متهمة أيضا بمضايقة أو اعتقال أشخاص من تيغراي يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة، وفقا لفرانس برس.