أشياء يجب معرفتها قبل استخدام ميزة تعدد الأجهزة في واتسآب ويب



نيويورك: أضاف واتسآب ويب ميزة تجريبية لاستخدام واتس آب على المتصفحات، عبر واتس آب ويب بشكل مستقل عن تطبيق الهاتف الرئيسي.

وفيما يلي خمس أشياء يجب وضعها في الاعتبار، قبل استخدام ميزة الأجهزة المتعددة لتطبيق واتس آب، حسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

لا حاجة للاتصال

تتيح ميزة الأجهزة المتعددة لـ "واتس آب ويب" استخدام التطبيق على 4 أجهز دون اتصال بالهاتف الرئيسي. ما يعني استخدام واتس آب ويب حتى عند فقدان هاتف الاتصال أو إيقاف تشغيله أو لأي سبب آخر.

أربعة أجهزة

تتيح الميزة الجديدة توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى، ولكن ذلك يعني أن توصيل واتس آب ويب عبر أربعة متصفحات مختلفة على كمبيوتر محمول واحد، العجز عن إضافة جهاز أو متصفح آخر.

أندرويد و iOS

تتوفر الميزة في أندرويد و iOS، لكن الوظائف مختلفة قليلاً. على سبيل المثال، يتيح الارتباط بأندرويد حذف الرسائل من بوابة الويب، ولكن جهاز iOS لا يسمح بذلك.

لا مكالمات مدعومة

مكالمات واتس آب، الصوتية ومكالمات الفيديو، غير مدعومة حتى الآن بميزة الأجهزة المتعددة وسيتعين إجراؤها أو أخذها من الجهاز الرئيسي فقط.

لا تزال تجريبية

لا تزال الميزة الجديدة تجريبية ويحتمل أن فيها أخطاء أو تناقضات، ومع ذلك فإنها تعتبر أفضل تجربة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.