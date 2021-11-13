نيويورك: أضاف واتسآب ويب ميزة تجريبية لاستخدام واتس آب على المتصفحات، عبر واتس آب ويب بشكل مستقل عن تطبيق الهاتف الرئيسي.
وفيما يلي خمس أشياء يجب وضعها في الاعتبار، قبل استخدام ميزة الأجهزة المتعددة لتطبيق واتس آب، حسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:
لا حاجة للاتصال
تتيح ميزة الأجهزة المتعددة لـ "واتس آب ويب" استخدام التطبيق على 4 أجهز دون اتصال بالهاتف الرئيسي. ما يعني استخدام واتس آب ويب حتى عند فقدان هاتف الاتصال أو إيقاف تشغيله أو لأي سبب آخر.
أربعة أجهزة
تتيح الميزة الجديدة توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى، ولكن ذلك يعني أن توصيل واتس آب ويب عبر أربعة متصفحات مختلفة على كمبيوتر محمول واحد، العجز عن إضافة جهاز أو متصفح آخر.
أندرويد و iOS
تتوفر الميزة في أندرويد و iOS، لكن الوظائف مختلفة قليلاً. على سبيل المثال، يتيح الارتباط بأندرويد حذف الرسائل من بوابة الويب، ولكن جهاز iOS لا يسمح بذلك.
لا مكالمات مدعومة
مكالمات واتس آب، الصوتية ومكالمات الفيديو، غير مدعومة حتى الآن بميزة الأجهزة المتعددة وسيتعين إجراؤها أو أخذها من الجهاز الرئيسي فقط.
لا تزال تجريبية
لا تزال الميزة الجديدة تجريبية ويحتمل أن فيها أخطاء أو تناقضات، ومع ذلك فإنها تعتبر أفضل تجربة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
كانت هذه تفاصيل خبر أشياء يجب معرفتها قبل استخدام ميزة تعدد الأجهزة في واتسآب ويب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.