انت الان تتابع خبر بالإنفوجرافيك.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/11/5 ولغاية 2021/11/12 كالاتي:
-حالات انسانية 17
-فض المشاجرات 1193
- ضبط عجلات مطلوبة 52
-تبرع بالدم 19
-انقاذ الغرقى 1
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 189
-القبض على متسولين 623
-القبض على سراق 20
-القبض على مخمورين 855
-القبض على حالات العنف الاسري 72
-احالة متهمين الى المحاكم 192
- ضبط اسلحة 55
-كشف مسرح الجريمة 189
-تنفيذ اوامر القبض 1602
-القبض على ارهابي 12
- ابطال مفعول عبوة ناسفة 69
- طبع لوحات السيارات 17167
-اصدار اجازات السوق 15192
- اصدار سنوية السيارات 26753
-القبض على مطلقي العيارات النارية 19
-الدكات العشائرية 9
-حالات انسانية 17
-فض المشاجرات 1193
- ضبط عجلات مطلوبة 52
-تبرع بالدم 19
-انقاذ الغرقى 1
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 189
-القبض على متسولين 623
-القبض على سراق 20
-القبض على مخمورين 855
-القبض على حالات العنف الاسري 72
-احالة متهمين الى المحاكم 192
- ضبط اسلحة 55
-كشف مسرح الجريمة 189
-تنفيذ اوامر القبض 1602
-القبض على ارهابي 12
- ابطال مفعول عبوة ناسفة 69
- طبع لوحات السيارات 17167
-اصدار اجازات السوق 15192
- اصدار سنوية السيارات 26753
-القبض على مطلقي العيارات النارية 19
-الدكات العشائرية 9