انت الان تتابع خبر بالإنفوجرافيك.. حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2021/11/5 ولغاية 2021/11/12 كالاتي:

-حالات انسانية 17

-فض المشاجرات 1193

- ضبط عجلات مطلوبة 52

-تبرع بالدم 19

-انقاذ الغرقى 1

-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 189

-القبض على متسولين 623

-القبض على سراق 20

-القبض على مخمورين 855

-القبض على حالات العنف الاسري 72

-احالة متهمين الى المحاكم 192

- ضبط اسلحة 55

-كشف مسرح الجريمة 189

-تنفيذ اوامر القبض 1602

-القبض على ارهابي 12

- ابطال مفعول عبوة ناسفة 69

- طبع لوحات السيارات 17167

-اصدار اجازات السوق 15192

- اصدار سنوية السيارات 26753

-القبض على مطلقي العيارات النارية 19

-الدكات العشائرية 9