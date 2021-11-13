الإطاحة بداعشي في الموصل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بأرهابي تابع لعصابات داعش في مدينة الموصل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ والتي اكدت تواجد احد الارهابيين في منطقة العبور بالموصل وبالتعاون مع لواء المشاة الثالث تم التحرك على الهدف والقبض عليه في المنطقة المذكورة ".



وأضافت، ان "الارهابي احد العناصر المؤشرة في بودرة رواتب داعش الارهابي"، لافتة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

