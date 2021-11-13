لاعب دولي سابق يكشف اسباب تعادل المنتخب الوطني مع سوريا

علق اللاعب الدولي السابق سمير كاظم، على التعادل الدراماتيكي الأخير الذي خرج به منتخبنا الوطني لكرة القدم امام سوريا ضمن الجولة الخامسة من المرحلة الاولى من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كاس العالم.

وقال كاظم في تصريح تابعته الخليج 365، ان "المدرب الهولندي ديك أدفوكات لعب خلال الشوط الاول بتحفظ كبير مع تراجع لاعبينا في منطقة الوسط، مع غياب الفاعلية الهجومية، وكان المفترض ان يتم تغيير اسلوب اللعب بعد النصف الثاني من الشوط الاول والبدء بالتسجيل من خلال الزيادة العددية في منطقة الهجوم ولكنه لم يفعل".

واضاف، "مع بداية الشوط الثاني تغير لعب منتخبنا الوطني بالضغط على دفاعات سوريا والوصول لأكثر من مرة الى مرماهم وتشكيل خطورة وقد تزامن هذا الامر مع التأخر في عملية التبديل ومشاركة محمد قاسم وامير المعماري اللذين يمتلكان نزعة هجومية وبإمكانهما تغيير النتيجة".

وعن الحظوظ اوضح كاظم ان "كرة القدم ليس فيها مستحيل ويجب استغلال المباريات المقبلة وتقديم مستوى جيد لاسيما ان نتائج مجموعة العراق تصب في صالح الفريق ويجب الاستفادة من هذا الامر، واعتقد ان المنتخب بدأ يستعيد عافيته ويبقى المدرب هو صاحب القرار داخل الملعب وما تزال قائمة من خلال حصد المركز الثالث في المجموعة".