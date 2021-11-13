تفاصيل إصابة لاعبي المنتخب 'محمد عبود' و'بشار رسن' و'أحمد فاضل'

كشف مدير المنتخب الوطني العراقي غيث مهنا، الوضع الصحي لمحمد علي عبود لاعب وسط منتخب أسود الرافدين، على خلفية تعرضه للإصابة، في مباراة سوريا، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ضمن الجولة الـ5 للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال مهنا في تصريح تابعته الخليج 365، "تعرض محمد علي عبود للإصابة في عضلة الساق، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أنها غير مؤثرة، ولكنه الآن يعاني من ألم في العضلة الخلفية، وبدأ الكادر الطبي جلسات العلاج المكثفة، وغداً إن شاء الله سيتم تقييم وضعه بشكل كامل، فهل سيتمكن من دخول التدريبات أم لا، طبيب المنتخب منحنا الأمل بوجوده في المباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرة القدم أن "اللاعبين بشار رسن وأحمد فاضل، يواصلون العلاج والتأهيل من قبل الجهاز الطبي، بعد تعرضهم للإصابة في مواجهة سوريا"،، مشيراً إلى أنهما قد يشاركان في لقاء كوريا المقبل".

ويتصدر منتخب إيران الترتيب العام للمجموعة الأولى بـ13 نقطة، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ11 نقطة، وحافظ منتخب لبنان على المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، بينما قفز العراق إلى المركز الرابع بـ4 نقاط، ومن بعده الإمارات بالمرتبة الخامسة، برصيد 3 نقاط، وحل منتخب سوريا في آخر الترتيب بنقطتين.