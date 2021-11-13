اشتباكات بين الحشد الشعبي وداعش في جبال حمرين - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أشتبكت قوة من الحشد الشعبي، اليوم السبت، مع عناصر داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي، اشتبكت مع مجموعة من عناصر داعش الاجرامي بمحور صنيديج في سلسلة جبال حمرين بديالى، مبينا إن الاشتباكات ما زالت مستمرة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".



وأنطلقت صباح اليوم السبت، عملية أمنية واسعة للحشد والجيش من ثمانية محاور لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين.

