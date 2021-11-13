اليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التحالف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتفق وزير الخارجية الياباني الجديد يوشيماسا هاياشي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في اتصال هاتفي اليوم السبت، على قيام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيارة مبكرة إلى الولايات المتحدة لعقد قمته الأولى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إنه في أول محادثات لهاياشي مع نظير أجنبي منذ توليه المنصب يوم الأربعاء الماضي، اتفق الدبلوماسيان أيضاً على تعزيز التحالف الثنائي وبذل الجهود نحو جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وسط تأكيد الصين لنفوذها، بحسب وكالة "كيودو" للأنباء اليابانية.

وأكد الجانبان، خلال المحادثات الهاتفية، على أهمية الاستقرار في مضيق تايوان، بينما يسعيان لعقد ما يسمى باجتماع "2+2" بمشاركة وزيري دفاع وخارجية الحليفين في أقرب وقت ممكن.

وقال هاياشي، إن بلينكين أعرب عن التزامه "بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك تطبيق المادة 5 من المعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية على جزر سينكاكو" في بحر الصين الشرقي.

وقالت الخارجية اليابانية، إن الجانبين أعربا على نحو مشترك عن مخاوف بشأن محاولات الصين الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة باستخدام القوة.

وقالت الحكومة اليابانية إن كيشيدا، الذي أصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد يزور الولايات المتحدة قبل نهاية العام لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن.

وكانت مصادر حكومية يابانية قد ذكرت في وقت سابق أن طوكيو تتطلع إلى أن تتم زيارة كيشيدا للولايات المتحدة في الشهر الجاري.