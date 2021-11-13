كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياًََ في حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تكافح كوريا الجنوبية، في مواجهة عدد متزايد من مرضى كوفيد19-، ممن يعانون من حالات خطيرة.



وأعلنت السلطات الصحية الجمعة أن عدد مرضى العناية المركزة، أمس الخميس، وصل إلى .475

وخففت البلاد مؤخراً قيودها ضد فيروس كورونا مرة أخرى.

غير أن السلطات حذرت من أنه إذا استمر عدد الأشخاص، ممن يعانون من حالات خطيرة،في الارتفاع، ربما يكون من الصعب تنفيذ المرحلة المقبلة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية، في ديسمبر(كانون الأول) المقبل، كما كان مقرراً.

يأتي ارتفاع عدد الحالات الخطيرة، في وقت سجلت فيه حالات الإصابة الجديدة أكثر من ألفي حالة، لعدة أيام على التوالي.

وأوصت السلطات بجرعات معززة، لاسيما بالنسبة للأشخاص المسنين.

فقد أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية الجمعة تسجيل 2368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 390 ألفاً و719 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 18حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .3051

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير(شباط) الماضي حتى اليوم الجمعة بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 82ر41 مليون شخص وهو ما يمثل 4ر81 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 84ر39 مليون شخص، حوالي 6ر77 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقاً لمركز مكافحة الأمراض.