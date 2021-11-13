ماذا قال ترامب حول هتافات أنصاره بإعدام مايك بنس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن هتافات أنصاره المهددة بإعدام نائبه مايك بنس، لدى اقتحامهم الكابيتول، في يناير/كانون الثاني.



وأيد الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري، خلال مقتطفات من المقابلة التي أجراها صحفي في قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، علنا التهديدات الموجهة لبنس والذي ذهب إلى الكونجرس في ذلك اليوم للمشاركة في التصويت على نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020 التي فاز بها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب: "بنس، الذي يمكن أن يكون منافسا على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في عام 2024، إنه يفتخر بأنه شهد على سلامة نتائج الانتخابات".

ومن الممكن أن ينافس ترامب أيضا على ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وردا على سؤال عن هتاف: "أعدموا مايك بنس" الذي ردده المشاركون في الشغب، في السادس من يناير/كانون الثاني، قال ترامب: "كانوا غاضبين للغاية".

وكرر زعمه غير المستند إلى دليل عن تزوير الانتخابات.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني، اقتحم جمع غاضب من أنصار الرئيس الجمهوري المنهية ولايته في حينه دونالد ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.