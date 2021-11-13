الري: نستهدف تحسين إدارة المياه وتوصيلها بكفاءة للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن الهدف من أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية هو تحسين عملية إدارة الموارد المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين، مشيرا إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة حوالي 16352 حالة تعد على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات في إطار الحملات الموسعة للإزالات.

وقد تم خلال يوم واحد إزالة العشرات من المخالفات المتنوعة على مجرى نهر النيل، ففي محافظة القاهرة تم تنفيذ 22 قرار إزالة بمركز التبين على مساحة 2000 م2، و12 قرار إزالة بناحية أبوالنمرس عبارة تعديات متنوعة كافتيريات وأسوار ورسو مخالف وكوبري خرساني بالتنسيق مع قوات الأمن.

وفى محافظة أسيوط تم تنفيذ 15 قرار إزالة منشآت عبارة عن غرف وأحواش وأسوار بمساحة 1214 م2 بناحية النواورة بمركز البداري بأسيوط وقد تم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم استباقا لحملة الإزالة.

وفي محافظة دمياط تم تنفيذ 30 قرار إزالة بقريتي البستان والعادية بمركز دمياط عبارة عن حالات ردم وتعديات متنوعة بمساحة 916.5 م2 وتنفيذ 14 قرار إزالة بالأقصر منهم 9 إزالات تمت بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع، انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3189 كم بمختلف المحافظات، ويتم تأهيل ترع بأطوال 4570 كم بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لترع بأطوال 1958 كم تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه 9717 كم.

كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كم، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 29 كم ويجرى العمل في باقي الأطوال.