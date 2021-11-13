بالصور: مسؤول مصري يتنكر بجلباب وعباءة للتأكد من سير العمل في المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

في جولة مفاجئة على مستشفيات محافظة بورسعيد المصرية للتأكد من سير العمل ومتابعة جودة التعامل مع المرضى، تنكر مصطفى شعبان، مدير الفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية بجلباب وعباءة سوداء.

وتنكر إلى جانب مدير فرع “بورسعيد” بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من الطبيب جمال عبدالحميد، مدير مكتب مدير الفرع ومسؤول الاتصال السياسي، في زي جلباب أبيض، وكذلك أحد العاملين في فرع الهيئة في المحافظة.

هذا وأصدر مصطفى شعبان قرارا يقضي بمكافأة بعض العاملين ممن أدوا العمل على أكمل وجه ومعاقبة آخرين لمن تبين تقصيرهم في العمل.