فاوتشي: الجرعة المعززة ستصبح أمرا أساسيا لمحاربة كورونا ومتحوراته

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قال كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، الطبيب، أنتوني فاوتشي، إن الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا ستكون أمرا ضروريا لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف فاوتشي في حديثه لبودكاست “ذا ديلي” لصحيفة نيويورك تايمز إن تحليل “البيانات القادمة من إسرائيل تؤكد أن الجرعة الثالثة المعززة للقاحات كورونا مهمة لجميع البالغين”.

وأكد فاوتشي على أن الجرعة المعززة ستكون “هامة لجميع سكان الولايات المتحدة” وهي ستصبح أمرا أساسيا لمحاربة كورونا ومتحوراته.

وأشار إلى أن بيانات اللقاحات في إسرائيل تعكس أهمية الجرعة المعززة خاصة لمن حصلوا على اللقاحات قبل ستة أشهر أو أكثر.

وأكد فاوتشي أن الحصول على الجرعة الثالثة ليست “رفاهية” وإنما هي أمر أساسي في عملية محاربة جائحة كورونا، ومشيرا إلى أهمية الاستمرار في تطعيم سكان الولايات المتحدة وإعطاء جرعات معززة، وذلك بهدف الحد من موجات متحورات كورونا.

وأضاف أنه “إذا نظرت إلى إسرائيل التي كانت دائما ما تسبق الولايات بنحو شهر في التفاعل مع ديناميكيات تفشي كورونا، سنجد أن البيانات تعكس تضاؤلا في المناعة بعد نحو 6 أشهر من التطعيم”.

ويرى فاوتشي أنه من الأفضل إتاحة إعطاء الجرعة الثالثة لجميع الحاصلين على اللقاحات، وذلك من أجل إنقاذ حياة الملايين.

وخلال الوقت الحالي أقرت الولايات المتحدة إعطاء الجرعة الثالثة المعززة لمن تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما، أو الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، أو من يعملون في المرافق الطبية.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 5 ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات بنحو 760 ألف وفاة تليها البرازيل بتسجيلها 610 آلاف وفاة ثم الهند مع 463 ألف وفاة والمكسيك مع 291 ألف وفاة وروسيا مع 253 ألف وفاة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذة بالاعتبار معدل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسميا.