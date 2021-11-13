شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأحد.. انطلاق أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو 2020 دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ينظم إكسبو 2020 دبي بدءا من الأحد، أسبوع التسامح والتعايش سعيا لبناء مجتمع للجميع، على اختلاف معتقداتهم وخلفياتهم الثقافية.



ويُقام الأسبوع في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات؛ وسيفضي إلى محادثات عن كيفية تعزيز التعايش في المساحات الاجتماعية، والبيئات المادية، وأساليب سرد القصص، بهدف إثراء التعدد الثقافي وتعزيز التعايش السلمي.

كما تهدف فعاليات الأسبوع إلى التحدث مع جميع مكونات المجتمع، رجالا ونساء، وإيجاد فرص لأصحاب الهمم والمجتمعات المهمّشة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، المفوَّض العام لإكسبو 2020 دبي: "إن فهم مختلف الحضارات والثقافات واحترامها أساسي لبناء مجتمع سلمي ومزدهر. عبر استضافة أسبوع التسامح والتعايش، وهو جزء من المهرجان الوطني للتسامح والتعايش في دولة الإمارات".

وأضاف: "سيجمع إكسبو 2020 دبي 192 دولة، للسعي إلى تعزيز مبادئ التسامح والتعايش والأخوة والأمل والعمل المشترك في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، من أجل رسم ملامح غد أفضل للبشرية كلها".

وينطلق أسبوع التسامح والتعايش في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بجلسة "التصميم للجميع"، التي تستكشف كيف يمكننا بناء أماكن عمل ومجتمعات قائمة على التعايش، تلبي احتياجات الجميع وتجسد تجاربهم، مع التركيز بشكل خاص على أصحاب الهمم.

وبالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح لليونسكو في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، يستضيف إكسبو 2020 مجموعة من الفعاليات المهمة، تشمل منتدى شبابيا يلقي الضوء على القدرات الإبداعية والمرنة للشباب من مختلف الجنسيات والخلفيات، وإطلاق التحالف العالمي للتسامح، وهو مبادرة إماراتية لجعل التسامح والتعايش السلمي جزءا لا يتجزأ من حياتنا.

وسيكشف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن التحالف الساعة 11:16 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، في فعالية مغلقة تُقام في جناح إيطاليا.

ويُبث الإعلان أيضا مباشرة ضمن فعاليات منتدى التسامح والتعايش للأعمال، الذي يُنظَّم بالاشتراك مع إستونيا، ويُقام في مركز دبي للمعارض. وسيركز المنتدى على التنوع والتعايش في مكان العمل، وكيف يمكن للشمول الرقمي إزالة العوائق ومساعدة الأعمال على تحقيق نمو مستدام.

وفي اليوم نفسه، يستضيف جناح إيطاليا أيضا قمة الأديان، التي يناقش فيها قادة دينيون من جميع المعتقدات وأنحاء العالم التغلب على التعصّب والحد من تأثيرات التطرّف. ومن المتحدثين مارينا سيريني، نائب وزير الخارجية الإيطالي، والدكتور محمد الدويني، وكيل الأزهر الشريف، والكاردينال ماتيو ماريا تزوبي، رئيس أساقفة بولونيا، وميجيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.

وطيلة الأسبوع، تقدم مشروعات اجتماعية من برنامج مِنح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف أفكارها المُبتكرة لإنشاء مجتمعات أكثر شمولا، بداية من صقل مهارات المهاجرين واللاجئين وإدماجهم، مرورا بتوفير أدوات رقمية تساعد على ربط الناس وإدماجهم، ووصولا إلى كسر الحواجز والتوظيف.

وتنعقد سلسلة إكسبو لايف المؤثرة في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني في تمام الساعة الرابعة عصرا في جناح "مبدعون في الخير"، وهو فرصة للاستماع إلى الحاصلين على المنح من البرنامج، مثل بيتشا إيتس، وهي شركة للأطعمة المستدامة في ماليزيا تُدرّب الطهاة من اللاجئين، والشركة الناشئة الدنماركية بي ماي آيز، وهي تطبيق يربط المكفوفين وضعاف البصر بالمتطوعين المبصرين.

في هذه الأثناء، تتناول سلسلة المجلس العالمي الموضوع من مجموعة من وجهات النظر، بداية من بحث الدور الذي يؤديه الفن في تعزيز رعاية الناس وكوكب الأرض، وذلك في فعالية "الفن من أجل الخير" التي تُعقد يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وصولا إلى الحاجة إلى التقدم التقني الأخلاقي والمتمحور حول الإنسان في فعالية "العقل الرقمي، الأخلاق الرقمية" يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويركز المجلس العالمي للمرأة المُنعقد في جناح المرأة يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني على المساواة بين الجنسين، ويستكشف كيف أسست دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة التسامح والتعايش لتشجيع حصول المرأة على أهمية أكبر في أماكن العمل، وكيف يرتبط ذلك بشكل خاص بأوقات التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة.

ويختتم أسبوع التسامح والتعايش بفاعلية "الانفتاح والطريق إلى الازدهار"، وهي جزء من سلسلة "حوار الثقافات" برعاية برنامج الإنسان وكوكب الأرض في إكسبو 2020 دبي.

وتُقام الفعالية في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستعرض تجربة دولة الإمارات في مجالات الشمول والثقافة والتعليم، عبر حوار عميق بين اثنين من رواد الدبلوماسية الثقافية والعامة في الدولة، الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب.

وتطرح مجموعة من الفعاليات الثقافية – التي تشمل الموسيقى والرقص والأفلام – هذا الموضوع للزوار، الذين سيتمكنون أيضا من استكشاف موضوعات التسامح والتعايش والتعاون بالوتيرة التي تناسبهم، مع توفير جولات مُخصّصة ذاتية التوجيه، مُتاحة عبر تطبيق إكسبو 2020. على سبيل المثال، تصحب جولة "رحابة البشرية" المنظمات والمؤسسات الرئيسية في جميع أرجاء الموقع، الذي يعزز مفهوم المساواة والتعايش.

أسبوع التسامح والتعايش هو الأسبوع الرابع ضمن أسابيع الموضوعات العشرة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض؛ وتوفر أسابيع الموضوعات هذه فرصة لتبادل وجهات نظر جديدة وملهمة تتناول أكبر التحديات والفرص في وقتنا الحالي.