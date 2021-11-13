إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لوكالة رويترز، السبت، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 252.38 مليون نسمة على مستوى العالم.



كما أشار الإحصاء إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و338278 حالة وفاة، بينما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد إصابات الفيروس، تليها الهند ثم البرازيل. وعربياً، يأتي العراق في المقدمة ثم المغرب فالأردن.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و987971 بعد تسجيل 45081 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 97617 بعد تسجيل 228 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 75 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، نزولاً من 98 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 57 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 79 إصابة قبل يوم. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 34 نزولا من 35 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98174 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أشارت بيانات صادرة وزارة الصحة بالمكسيك إلى تسجيل 242 وفاة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، مما يرفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات بسبب الجائحة إلى 290872.

ويقول مسؤولون إنه من المرجح أن تكون وفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة، الجمعة، مقارنة مع 919 إصابة و60 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 342097 من ضمنهم 286348 حالة تم شفاؤها، و19366 حالة وفاة".

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إنها سجلت 14598 إصابة و267 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 21 مليونا و939196 إصابة منذ بداية الجائحة و610491 وفاة في ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.