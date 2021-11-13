شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يؤكد قلقه بشأن الوضع في روسيا البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أنه يشعر قلق إزاء الوضع في روسيا البيضاء مع مواجهتها اتهامات بتشجيع المهاجرين على دخول بولندا وليتوانيا من خلال أراضيها.



وقال بايدن للصحفيين أثناء استعداده لمغادرة البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد الرئاسي "نعتقد أنه مصدر قلق كبير. لقد أبلغنا روسيا مخاوفنا، ونقلنا مخاوفنا إلى روسيا البيضاء.. نعتقد أنها مشكلة".