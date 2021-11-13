خطاط كسوة الكعبة يسرد لحظة معرفته بنبأ حصوله على الجنسية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب خطاط كسوة الكعبة المشرفة، مختار عالم، عن سعادته الغامرة بنبأ حصوله على الجنسية السعودية، مقدما شكره للقيادة السعودية على منحه هذا الشرف.



وقال عالم إن الأسرة تلقت الخبر وسط دموع الفرح، وإن بناته الـ4 اللاتي وُلدن على أرض المملكة يشعرن الآن بسعادة غامرة؛ لأنهن لا يعرفن غير هذا البلد، وفقا لموقع لـ"أخبار 24" السعودي.

وأضاف خلال حديثه أن المملكة قدمت له الكثير خلال السنوات الماضية، وأصبح الوقت مناسبا الآن لرد بعض من جميل الوطن، وأنه لشرف كبير أن يحمل الشخص جنسية المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أنه صدرت الموافقة السامية الكريمة، يوم(الخميس)، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، ويأتي من ضمن تلك الشخصيات خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.