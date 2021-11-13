إغلاق نادي أسوان وتأجيل انتخاب مجلس إدارة جديد بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):

أعلن مجلس إدارة ونادي أسوان برئاسة أحمد سليمان، إغلاق النادي تماما لحين إصلاح التلفيات التي أصابت مرافق وخدمات النادي نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها مدينة أسوان، مساء الجمعة، من برق ورعد وأمطار غزيرة ورياح وعواصف شديدة.

وقال أحمد سليمان رئيس نادي أسوان- في بيان، اليوم السبت: إنه تقرر أيضا تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي، والتي كان مقرر لها اليوم، لانتخاب مجلس إدارة جديد، طبقا للمادة ٢٤ من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، وذلك نظراً للتلفيات العديدة التي حدثت في السرادقات المخصصة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية والمقرات الانتخابية؛ تأثرا بسوء حالة الأحوال الجوية.