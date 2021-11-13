"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. و كندا تجيز لقاح موديرنا كجرعة ثالثة

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 909 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012