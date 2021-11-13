رعب وانهيار منازل ومناشدة من المحافظة.. ماذا حدث في أسوان بسبب الأمطار الرعدية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

ساعتان من القلق والخوف عاشها أهل أسوان، عندما شاهدوا وسمعوا لأول مرة البرق والرعد في سماء محافظهم، ورأوا هطول الأمطار بغزارة مما جعلهم يخشون تحول الأمطار لسيول كما حدث عام 2010.

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات عن انهيار 7 منازل مبنية من الطوب اللبن بسبب الأمطار، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء وقرى محافظة أسوان بسبب سقوط بعض أعمدة الضغط العالي، وغرق معظم الشوارع بمياه الأمطار وسقوط الأشجار بالطريق الزراعي، ولم تتلقى الغرفة أي بلاغات عن وفيات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أصدر توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أدفو شمالا، وأيضاً بحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيليا.

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية التزام سائقي المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

مؤكدًا على أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث.