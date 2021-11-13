اخبار العالم

بعد توقف الأمطار: استئناف حركة الملاحة النهرية وفتح الطرق في أسوان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستئناف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل و بحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة ، وذلك عقب انتهاء العاصفة الترابية وتوقف سقوط الأمطار الرعدية التى شهدتها بعض مراكز ومدن محافظة أسوان مساء أمس الجمعة .

وكشف محافظ أسوان بأنه جاري العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة.

ولفت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة تتابع أولاً بأول أعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التي سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على إصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية، وهو الذى يتوازى مع توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بلدغات العقارب والثعابين.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا