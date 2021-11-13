انهيار 7 منازل بسبب الطقس السيء في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

تلقت غرفة عمليات محافظة أسوان عدة بلاغات بانهيار عدد من المنازل وسقوط الأشجار بسبب سوء حالة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة وهطول الأمطار الغزيرة والتي صاحبها تساقط الثلوج.

واستقبلت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات متعددة من المواطنين بسقوط 3 منازل في منطقة عزبة المرشح، في كيما بمدينة أسوان، بالإضافة إلى منزلين في وسط مدينة أسوان، ومنزلين في منطقة أبو الريش وتبين أن هذه المنازل مبنية من الطوب اللبن.

كما شهد الطريق الزراعى سقوط بعض الأشجار والتى لم تسفر عن حوادث.