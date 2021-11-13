بالأسماء والأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات نادي كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المستشار عبدالوهاب مصطفى، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، اليوم السبت، نتيجة الانتخابات عقب الأنتهاء من عملية فرز الأصوات.

وأسفرت النتائج عن فوز المحاسب عبدالحميد مصطفى عبدالحميد مصطفى، بمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، وحصل على 1534 صوتًا، وفوز يوسف عبدالرؤوف محمد الشافعي بمقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحصل على 1435 صوتًا، بينما فاز بمقعد أمين الصندوق محمد بدر محمود هلال، وحصل على 1521 صوتًا.

وعلى مقاعد العضوية فوق السن الخمسة، فاز بها كل من أحمد راغب مراد أحمد، وحصل على 1411 صوتًا، ومحمد عزت عبدالهادي يونس، وحصل على 1362 صوتًا، ورجاء أحمد راغب أحمد، وحصلت على 1075 صوتًا، وخالد السيد صالح متولي، وحصل على 1037 صوتًا، والدكتور محمد خيري أحمد الجمال، وحصل على 1020 صوتًا.

وعلى مقعدي العضوية تحت السن فاز بهما كل من مجدي كمال إبراهيم الزواوي، وحصل على 1470 صوتًا، ومحمد زين العابدين محمد الرفاعي، وحصل على 1367 صوتًا.

وعدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت بلغ 5819 عضوًا، وعدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 3602 عضوًا، وعدد الأصوات الصحيحة 3089 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 513 صوتًا،