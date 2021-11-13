مذبحة كفر الشيخ.. النقض تنظر طعن قاتل زوجته وأطفاله اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، طعن المتهم أحمد عبدالله زكي على حكم إعدامه لاتهامه بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة في كفر الشيخ.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، قضت حضوريًا وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "أحمد عبدالله زكي سليمان" 42 سنة طبيب بشري، بتهمة قتل زوجته "منى فتحي السجيني" 38 سنة، وأطفاله الثلاثة: "عبدالله – 9 سنوات، عمر – 6 سنوات، وليلى 5 سنوات.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة الطبيب قاتل زوجته وأولاده بمدينة كفر الشيخ إلى المحاكمة الجنائية العاجلة،عندما انتهت نيابة كفر الشيخ من تحقيقاتها في القضية، وكشفت صحة ضلوع المتهم (أ. ع. ذ) الذي يعمل طبيبًا بشريًا بذبح الضحايا داخل منزل الزوجية.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب جريمة القتل لخلافات سابقة مع زوجته، حيث عقد العزم وبيت النية على قتلها، وتدبر أمره بهدوء وروية لمدة تقارب 6 أشهر قبل ارتكاب الجريمة، وانتهز الفرصة المناسبة، وأعد العدة لتنفيذ مخططه، وهي: قفاز، وحبل، ولاصق شفاف، وسكين، وما إن أتته الفرصة بادر لتكبيل يدي وقدمي زوجته بلاصق وطوق عنقها بالحبل وطرحها أرضًا، واستل سكينًا وأجهز عليها، بأن نحرها حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم دلف إلى حجرة نوم صغاره الثلاثة، وعقد العزم على إزهاق أرواحهم، معللًا ذلك بعدم وجود عائل لهم بعد وفاة والدتهم، فذبحهم بذات السكين، قاصدًا قتلهم جميعًا.