شكرا لقرائتكم خبر عن مليون طفل أفغاني عرضة للموت بسبب سوء التغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أنه من المتوقع أن يعاني نحو 3.2 مليون طفل سوءَ التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت.

وقالت مارجريت هاريس لصحفيين في جنيف عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابول: «إنها معركة شاقة، فالمجاعة تجتاح البلد... يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان ولا يمكنه أن يتحمل (تبعات) ذلك».

قال سكان إن انفجارا وقع في مسجد في منطقة سبين غار بإقليم ننكرهار شرقي أفغانستان، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم إمام المسجد.

وقال أتال شينوارى أحد سكان المنطقة إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا من يوم أمس عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد.

وأكد مسؤول في طالبان تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وقوع الانفجار، وقال إن إصابات نجمت عنه لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات استهدفت مساجد في أفغانستان خلال الأسابيع الماضية، مما يشكك في مزاعم طالبان بأنها أعادت الأمن بعد عقود من الحرب.