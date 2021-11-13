الظلام يخيم على أسوان بسبب سوء الحالة الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أدى سوء الأحوال الجوية الذي تعرضت له محافظة أسوان وسقوط أمطار غزيرة على أماكن متفرقة بالمحافظة تمركزت فى مراكز كوم امبو وإدفو ودراو وبعض المناطق بمدينة أسوان الى قطع التيار الكهربائي عن معظم أحياء أسوان وخيم الظلام على المحافظة.

و وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أدفو شمالًا، و ببحيرة ناصر، وأغلقت إدارة المرور الطرق السريعة مؤقتًا لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار.

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام منازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، و التزام سائقي المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.