أشهر رسام في التاريخ.. من هو يوهانس فيرمير الذي تحتفي به جوجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، الجمعة، بذكرى يوهانس فيرمير، أشهر رسام هولندي في تاريخ الفن، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

كان يوهانس فيرمير، واحدا من أشهر الرسامين في هولندا على مر التاريخ، في القرن السابع عشر الميلادي، بحسب موقع "سي نت".

وقام موقع جوجل بوضع عدد من الرسومات الشهيرة للفنان الهولندي، على واجهته الرئيسية بدلا من شعاره المعروف.

ولد الرسام يوهانس فيرمير، بمدينة دلفت الهولندية، عام 1632، حيث تعرف تلك الفترة بذروة العصر الذهبي وعصر الباروكية الهولندية.

يوهانس فيرمير من أكبر وأفضل الفنانين خلال القرن الـ17 في أوروبا، وتخصص في رسم المشاهد الداخلية المنزلية المتعلقة بالطبقة الوسطى.

أفادت التقارير المنشورة في الصحف الهولندية، بأن يوهانس فيرمير، رغم نجاجه الكبير لم يكن ثريًا، حيث ترك زوجته وأطفاله غارقين بالديون بعد مماته.

رسم يوهانس فيرمر، عددا ليس كبيرا نسبيا من اللوحات الزيتية، حيث كان يعمل ببطء واهتمام شديدين، كما استخدم الأصباغ باهظة الثمن، والضوء في معالجة أعماله من اللوحات الفريدة.

لفتت لوحات فيرمير الأنظار خاصة أن أغلب المشاهد بها كانت في غرفتين صغيرتين بأحد منازل مدينة دلفت، حيث تظهر اللوحات نفس الأثاث والديكورات لكن في ترتيبات مختلفة، بالإضافة إلى تكرار تصوير نفس الأشخاص وأغلبهم من النساء.