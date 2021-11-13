توقف حركة الملاحة النهرية وإغلاق الطرق بسبب السيول بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أدفو شمالًا، وببحيرة ناصر، وأغلقت إدارة المرور الطرق السريعة مؤقتًا لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار.

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام منازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، والتزام سائقي المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وشهدت محافظة أسوان اليوم، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المراكز، وتساقطت الثلوج على مدينة كوم أمبو وقراها، ودفعت رئاسة المدينة بسيارات لكسح الأمطار من الشوارع.

وتسبب هطول الأمطار المستمر في انقطاع الكهرباء، وغرق بعض المنازل والشوارع التي خلت من المارة.