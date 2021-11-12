شكرا لقرائتكم خبر عن «لاتفيا» تمنع النواب غير الملقحين من دخول البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يعد بإمكان النواب الذين لم يتلقوا لقاحا مضادا لكورونا في لاتفيا من حضور جلسات البرلمان، في محاولة للحد من تفشي مرض كوفيد.19-

وعقب قرار من البرلمان في ريجا، يجب أن يقدم أعضاؤه وأعضاء مجلس المدينة والمجالس البلدية في تلك الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي شهادة بالحصول على تطعيم اعتبارا من 15 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري.

وتفيد الشهادة بأن الشخص حصل على لقاح مضاد لفيروس كورونا أو أنه تماثل للشفاء من الإصابة.

ويطبق الإجراء، الذي تم اعتماده اليوم الجمعة، ويظل ساريا حتى الأول من تموز/ يوليو المقبل، على الاجتماعات الحضورية والالكترونية.

كما ينص على تعليق البدلات البرلمانية للنواب الذين لا يمكنهم العمل في البرلمان.

ووفقا لتقرير لراديو لاتفيا، يحمل 91 من 100 عضو بالبرلمان الوطني و696 من أصل 758 عضوا بالمجالس البلدية، شهادة صحية.

وصوت 62 نائبا لصالح القانون، مع اعتراض سبعة نواب وامتناع اثنين عن التصويت.

ولم يحصل على تطعيم كامل سوى نحو 58% فقط من السكان الذين يبلغ عددهم 9ر1 مليون نسمة.