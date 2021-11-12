نصائح لحل مشكلة تعطل إحدى سماعتي إير بود

نيويورك: في حين أن سماعات إير بودز مثالية تمامًا، إلا أنها قد تواجه بعض المشكلات، مثل عمل سماعة أذن واحدة وتعطل الأخرى.

ولحل هذه المشكلة أوردت صحيفة إنديان إكسبرس النصائح التالية:

تحقق مما إذا كانت السماعات مشحونة بالكامل

أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق مما إذا كانت إير بودز بها طاقة كافية. هناك احتمال أن تكون طاقة إحدى السماعتين منخفضة، لذا تحقق فورًا من شحن البطارية على السماعة التي لا تعمل.

للتحقق مما إذا كانت إير بودز الخاصة بك مشحونة بالكامل، ما عليك سوى وضعها في علبة الشحن، وافتح غطاء الحافظة، واحتفظ بها بالقرب من آي فون أو آي باد. سيُظهر لك هذا النسبة المئوية للبطارية الخاصة بـ إير بودز، أو انتقل إلى إعدادات بلوتوث الخاصة بـ إير بودز على جهاز أبل للتحقق من البطارية.

قم بإيقاف تشغيل البلوتوث

تعد مشكلات بلوتوث شائعة جدًا مع إير بودز. ما عليك سوى تعطيل بلوتوث على جهازك، وانتظر لمدة دقيقة أو نحو ذلك، ثم قم بتشغيل بلوتوث. قم بتوصيل إير بودز مرة أخرى بجهاز آي فون أو آي باد. إذا استمرت المشكلة، فانتقل إلى الخطوة التالية.

قم بتنظيف إير بودز الخاص بك

إذا لم تكن سماعات إير بودز نظيفة، فإنها لا تعمل بشكل صحيح. تأكد من تنظيف كلا إير بودز حيث يمكن أن يتراكم الغبار والأوساخ على مكبرات الصوت، مما يؤدي إلى انسدادها. استخدم فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، أو منديل تنظيف رطب لتنظيف إير بودز الخاص بك برفق. تجنب استخدام الماء لأنه قد يؤدي إلى إتلاف إير بودز عن طريق الخطأ.

أعد ضبط سماعات إير بودز

أولاً، افتح الإعدادات على جهاز آي فون أو آي باد واضغط على بلوتوث. سترى قائمة بجميع أجهزة البلوتوث التي تم إقرانها بجهاز آي فون الخاص بك. ستكون إير بودز في القائمة. اضغط على زر "i" داخل دائرة ثم انقر على "قطع الاتصال" وقم بتأكيده. حدد Forget Device لمتابعة عملية إعادة التعيين.

تحقق من توازن الستيريو

في بعض الأحيان، قد يؤدي التغيير والتبديل في إعداد توازن الاستريو إلى حدوث هذه المشكلة. تأكد من أن الصوت متوازن ولا يتم تقليله إلى الحد الأدنى. افتح الإعدادات واختر إمكانية الوصول. ستلاحظ خيار الصوت وتضغط عليه. انظر إلى الحرفين L و R. حافظ على محاذاتهما في المنتصف للحصول على حجم صوت متساوٍ.

قم بإقران إير بودز بجهاز أندرويد

تتمثل الطريقة الأخيرة لإصلاح هذه المشكلة في توصيل إير بودز بهاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد. إذا كانت إير بودز تعمل بشكل جيد، فمن المحتمل أن تكون المشكلة متعلقة بالبرنامج الذي يمنعك من إقران إحدى سماعات الأذن بجهاز آي فون أو آي باد.