«الناس يموتون جوعاً».. الصحة العالمية تتحدث عن حصار تيجراي ونقص الأدوية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، أن إقليم تيجراي الذي مزقته الحرب في إثيوبيا يخضع لـ"حصار فعلي"، محذراً من أن سكانه يموتون جوعاً وبسبب نقص الأدوية.

وقال جيبريسوس، في تصريحات صحفية في مقر المنظمة في جنيف اليوم الجمعة ونقلتها وكالة "فرانس برس"،: "يموت الناس بسبب نقص الإمدادات".

وأضاف جيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع إرسال الإمدادات والأدوية إلى تيجراي لأنها تحت "الحصار المنظم"، وفقاً لتعبيره، موضحاً أن المساعدة التي تقدمها المنظمة ومنظمات الإغاثة الأخرى إلى المنطقة تضاءلت إلى "لا شيء تقريبا"، في ظل الوضع الحالي.

وتابع مدير المنظمة العالمية: "لذا لا دواء، الناس يموتون، ولا طعام، الناس يموتون جوعا، ولا اتصالات. إنهم معزولون عن بقية العالم، لا وقود ولا نقود".

وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أطراف النزاع في إثيوبيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار لإتاحة وصول المساعدات.

وفي بيان سابق للخارجية الامريكية، جدد بلينكن دعوته لجميع أطراف النزاع بما في ذلك الحكومة الإثيوبية، للدخول على الفور في مفاوضات جادة لوقف الأعمال القتالية، بدون شروط مسبقة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد بشكل فوري ودون عوائق.