إصابة 9 أشخاص بتسمم عقب تناولهم وجبة طعام بمطعم شهير في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد

أصيب 9 أشخاص بتسمم مساء اليوم الجمعة، إثر تناولهم وجبة بمطعم شهير في طهطا شمال محافظة سوهاج، وجرى نقلهم للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول 9 أشخاص مصابين بإعياء وقيئ، ادعاء تناول طعام فاسد.

بالانتقال والفحص تبين أن الأشخاص المشار إليهم يعملون في مستشفى خاص بمدينة طهطا، وبسؤالهم أفادوا أنهم تناولوا كشري وحواوشي من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة طهطا، ونفوا الشبهة الجنائية.

جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

كلفت مديرية الصحة بسوهاج فريق من مكتب مراقبة الأغذية بالمديرية، بالانتقال إلى المطعم للتأكد من سلامة الأطعمة به من عدمها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.