التعليم: الأولوية في التدريس بالحصة لهذه الفئات من المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصحاب الأولوية من المعلمين المتقدمين للتدريس بالحصة التي أعلنتها الإدارات التعليمية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الوزارة وجهّت المديريات التعليمية بمنح الأولوية لفئات محددة من المعلمين، أبرزها سد العجز في المواد الأساسية، إضافة إلى المعلمين أصحاب الخبرات من بينهم معلمي الـ36 ألف معلم، والعاملين في المدارس الخاصة أو الحكومية بنظام الحصة في وقت سابق.

وأضاف المصدر، أنه سيتم التفضيل بين المتقدمين في الإدارات وفقا لاختبارات والخبرات السابقة، لافتًا إلى أن التدريس بالحصة خطوة أخرى مؤقتة لسد العجز في المعلمين، إضافة إلى استمرار العمل بالتطوع أو الخدمة العامة.

وتخطى العجز بين المعلمين في المدارس الحكومة أكثر من 320 ألف معلم في التخصصات المختلفة.