4 ابتدائي.. التعليم تعلن مواعيد تدريب المعلمين على المناهج الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً لجميع المديريات التعليمية بشأن تدريب معلمي المدارس الخاصة عربي لغات للصف الرابع الابتدائي.

ووافق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، على تدريب معلمي المدارس الخاصة عربي لغات للصف الرابع الابتدائي.

وحددت الوزارة، مواعيد حضور المعلمين المستهدفين من معلمي المواد الدراسية بالمدارس الخاصة عربي / لغات، وكذلك المدارس التابعة للمعاهد القومية وحضور معلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية".

وأوضحت أنه يتم إجراء التدريبات في قاعات الفيديو الافتراضي "الفيديو كونفرانس" بالإدارات والمديريات التعليمية وذلك وفقا للجدول الآتي.

- معلمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 15 نوفمبر 2021.

- معلمي الدراسات الاجتماعية 16 نوفمبر 2021.

- معلمي اللغة الانجليزية 17 نوفمبر 2021.

- معلمي المهارات المهنية 18 نوفمبر 2021.

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