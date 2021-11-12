على خلفية أزمة المهاجرين.. العراق يعلن وقف الطيران المباشر مع بيلاروسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2021 8:43 مساءً

قررت السلطات العراقية، وقف جميع رحلات الطيران المباشرة بين العراق وبيلاروسيا وسحب رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد مؤقتا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية ووسائل إعلام أخرى، إن “العراق أوقف رحلات الطيران المباشرة مع بيلاروسيا”.

وأضاف الصحاف أن “وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد”، مبينا أن “هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر بيلاروس وبولندا”.

وذكر المسؤول أن سفارتي العراق في موسكو ووارسو تنسقان الجهود الرامية إلى عودة طوعية للعالقين على حدود روسيا وبيلاروس.

واحتشد خلال الأشهر الأخيرة عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، عند حدود بيلاروس مع بولندا، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

وبسبب تدهور الوضع في المناطق الحدودية أدخل الرئيس البولندي، أندجي دودا، حالة الطوارئ على الحدود، وتستخدم سلطات البلد الجيش والشرطة للإشراف على الوضع هناك.

وتتهم بولندا الطرف البيلاروسي بنقل هؤلاء المهاجرين إلى الحدود لافتعال أزمة، بينما تقول بيلاروس إن الحكومة البولندية هي التي تطردهم باستخدام العنف.