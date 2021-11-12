تراجع قياسي.. الليرة التركية نحو أدنى مستوياتها

ولامست الليرة مستوى متدنيا بلغ العشرة مقابل الدولار بعدما سجلت أمس 9.92 ليرة في إغلاق الأمس.

وفقدت الليرة التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات، وهو ما قلص دخول الأتراك، في مقابل تزايد التضخم.

