انت الان تتابع خبر تراجع قياسي.. الليرة التركية نحو أدنى مستوياتها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.
ولامست الليرة مستوى متدنيا بلغ العشرة مقابل الدولار بعدما سجلت أمس 9.92 ليرة في إغلاق الأمس.
وفقدت الليرة التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات، وهو ما قلص دخول الأتراك، في مقابل تزايد التضخم.
وفقدت الليرة التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات، وهو ما قلص دخول الأتراك، في مقابل تزايد التضخم.