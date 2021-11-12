المودل السعودية مريم تنفعل على متابعة انتقدت حياة المشاهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

انفعلت المودل السعودية مريم عبر حسابها في ”سناب شات“ على متابعين، وصفوا حياة المشاهير بـ“السهلة“، نظير ما يحصدونه من أموال كثيرة على إعلاناتهم وبذخ حياتهم.



وكانت إحدى المتابعات قد علقت بالقول إن ”إعلانا واحدا لمشهور عن رواتب أشهر لشخص عادي، وأن حياتهم سهلة، ويتمتعون بكل شيء“.

وكتبت المتابعة في تعليقها ”فعلا ما غلطت الإعلان من عندكم مدته 5 دقايق عن عشر شهور رواتب، الله يزيدكم ما قلنا شي، بس لا تقولين نتعب، كل المشاهير يقولون إن الشهرة راحة وهي أقصر طريق للفلوس، وكل اللي كان مشهور موظف طلع من وظيفته، وشرا البيوت والسيارات، يكفي الدعوات والحفلات والمطاعم، الي ندفع من دم قلبنا وإنتو كل شي بلاش، وتقول تعب“.